Ирина Дубцова поделилась откровенным фото с Мальдив

Певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками личным откровенным снимком, который был сделан во время отдыха на Мальдивах.

Знаменитость решила побыстрее приблизить летний сезон, поэтому улетела на Мальдивы, где встретила весну. По сложившейся традиции, певица активно делится со своими поклонниками моментами своей личной жизни. В этот раз она опубликовала в социальной сети фото, на котором она загорает топлес. Поклонники были в восторге от такого откровения, поэтому снимок за пару часов привлек большое внимание и заработал много лайков. Стоит отметить, что на снимке знаменитость позирует спиной. Большинство пользователей Инстаграм отметили, что женщина хорошо похудела.

Вчера у сына певицы было день рождения, молодому человеку исполнилось 11 лет. Несмотря на то, что роман с Черницыным закончился, бывшие возлюбленные продолжают вместе воспитывать своего наследника. Необходимо отметить, что между Ириной и Романом были красивые отношения, которые поражали всех поклонников певицы. Но их роман быстро закончился, и пара приняла решение развестись.

Напомним, на сегодняшний день Дубцова помимо карьеры певицы, пишет хиты для звезд шоубиза, является композитором.