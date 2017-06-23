Ирина Дубцова похвастасталась своим шикарным уловом

Ирина Дубцова, известная российская певица, имеет необычное, для представительницы прекрасного пола, хобби – рыбалка. Недавно Ирина похвасталась в микроблоге своим шикарным уловом.

У многих творческих людей есть разнообразные увлечения. Как говорят, талантливые люди — талантливы во всем. Вот и известная российская певица — Ирина Дубцова на протяжении последних лет имеет свое хобби, которое никак не свойственно женщинам: исполнительница любит рыбачить. Ирина Дубцова неоднократно заявляла о том, что для нее рыбалка – это своего рода способ снять стресс и напряжение. Она готова все свободное время сидеть с удочкой на берегу, наслаждаясь тишиной и красивой природой.

Ирина не одинока в своем увлечении и нашла напарника, разделяющего ее хобби. Этим человеком оказался ее сын, которому не так давно исполнилось одиннадцать лет. Недавно Ирина Дубцова вместе с сыном решили отдохнуть и порыбачить недалеко от Москвы. По опубликованному снимку можно увидеть, что улов певицы просто огромен: по словам самой Ирины, он составляет почти 25 килограммов.

Почти 25 кг рыбы сегодня 🙈 #рыбалка #семья #любимыелюди #любимыйребёнок #хочумогуделаю #кайф #золотойсазан Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Июн 20 2017 в 11:19 PDT

Ирина любит ловить рыбу не только у себя на родине. Как стало известно, даже на отдыхе за границей певица предпочитает не нежиться на берегу, а кататься на лодке в поисках уникального улова. Любимое место отдыха Дубцовой – Мальдивы. Тут, где всех манит пассивный отдых, Ирина занимается рыбалкой. В последний раз она поймала огромного тунца, а также вместе с сыном ей удалось поймать большого осьминога. По вечерам они кормили скатов и акул, чтобы те поближе подплыли к лодке.