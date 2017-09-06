Ирина Пегова научилась курить ради съемок в "Комиссарше"

Ирина Пегова в программе «Вечерний Ургант» рассказала о своей новой роли в кино. На этот раз актриса снялась в картине «Комиссарша». По словам Ирины, роль ей понравилась и ради нее она даже научилась курить. Для этой цели Ирина ходила по блошиным рынкам, чтобы купить себе подходящую зажигалку, а также рюмку для спиртного. Главная героиня Пеговой, Галина Семенова, любит Родину больше, чем детей или мужа.

Пятого сентября в программе «Вечерний Ургант» в качестве гостьи все встречали актрису кино Ирину Пегову, известную российским зрителям по десяткам кинокартин (всего их пятьдесят восемь), таких как «Пять невест», «Экипаж», «Адмиралъ» и другим. Главной темой программы было участие Пеговой в роли главной героини в фильме «Комиссарша», который стартовал на «Первом канале» четвертого сентября.

Ирина поделилась, что влюбилась в свою роль практически сразу же. И для того, чтобы влиться в образ своей мужественной героини, она научилась курить, хотя до этого никогда не держала сигарету во рту. В поисках подходящих реквизитов актриса обходила все блошиные рынки и нашла для себя старинную зажигалку тех лет и рюмку для спиртного.

Героиня Пеговой, Галина Семенова — женщина неординарная. Главной ее любовью являются вовсе не мужчина или дети , а Родина, за которую она готова пожертвовать своей жизнью и отказаться от обычного женского счастья. Напомним, что кинокартину «Комиссарша» можно смотреть каждый день по будним дням на «Первом канале» сразу после вечерней программы «Время».