Ирина Шейк опубликовала снимок, сделанный в курятнике

Ирина Шейк недавно очень сильно удивила своих поклонников, опубликовав неожиданные фотографии в микроблоге. Её подписчики, привыкшие к тому, что она всегда предстает на обнародованных снимках в безупречном виде с идеальной прической и макияжем, явно не ожидали увидеть её в курятнике.

На недавно опубликованных фотографиях Ирина предстала перед подписчиками своего микроблога почти без макияжа и посреди курятника рядом с бабушкой. Заокеанские поклонники модели, явно не привыкшие видеть её в такой обстановке, поспешили выразить свое удивление по поводу увиденного на снимках. Однако американские подписчики её микроблога могли и не знать о том, что Шейк довольно часто навещает своих родственников в России, которые живут в небольшом городке — Сибае, расположенном в Башкирии.

🐔🐔 A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Aug 24, 2017 at 5:41pm PDT

Там же проживает запечатленная на фотографии её бабушка — Нина, которая и занимается разведением животных. Также она, как и все бабушки, является мастером по приготовлению пирожков, которыми буквально закармливает внучку всякий раз, когда она приезжает к ней в гости. Шейк с большим удовольствием забывает на время своего визита о всех диетах, которые она должна соблюдать из-за своей профессии.