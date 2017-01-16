Ирина Сычева вернулась к нормальной жизни: девушка выходит замуж

Скандальное дело об изнасиловании Ирины Сычевой закончилось судебными сроками. Студенты ближайшие 9 лет будут находиться в колонии. Об этом передает сайт «Комсомольская правда».

На днях девушка поделилась радостной новостью, они с молодым человеком приняли решение обручиться: «Мы подали заявление в ЗАГС. Свадьба запланирована на 17.02.». Ирина рассказала, что ее парню 20 лет, он работает.

После того, как в интернете появился ролик, на котором запечатлено изнасилование девушки двумя студентами в ночном клубе, разгорелся скандал. Необходимо напомним, инцидент произошел осенью прошлого года, на вечеринке в честь посвящения в студенты. Молодые люди отрывались по полной, не забывая об алкогольных напитках. Девушка, не училась в «Автодорожном», но пришла в клуб, после приглашения знакомого. В середине вечера парни завели Ирину в туалет, где и совершили изнасилование. В это время девушка была подвыпившая. Весь процесс они засняли на камеру смартфона, а после видео опубликовали в интернете. Девушка написала на студентов заявление об изнасиловании. Расследование длилось на протяжении года. Все это время друзья парней утверждали, что Ирина сама согласилась на интимные отношения. После случившегося, жертва пару раз пыталась совершить самоубийство.