Ирина Сычева, жертва насильников МАДИ, сбежала от родителей и живет с новым возлюбленным в Симферополе

Ирина Сычева, скандально известная студентка, которая стала жертвой насильников из МАДИ, снова объявилась. Накануне девушка появилась в эфире передачи «Говорим и показываем», где раскрыла новые любопытные подробности своей жизни.

В январе Сычева внезапно объявила, что собирается выйти замуж за своего нового парня. Свадьба была намечена на февраль. Однако последние три недели Ирина не выходила на связь. Как рассказала девушка в эфире телепередачи, в последнее время она жила вместе с женихом отдельно от родителей, бросила учебу и попыталась устроиться на работу.

Новые проблемы Сычевой начались после того, как она объявила родителям о планах выйти замуж за Михаила. Родители узнав, что избранник Иры нигде не учится и едва сводит концы с концами, осудили поступок девушки и отказались ее поддерживать.

После этого Сычева сбежала из дому и стала жить вместе с Михаилом. Парочке приходилось очень трудно в финансовом плане, а Ирина, к тому же, объявила, что беременна.

Сейчас они живут на съемной квартире в Симферополе, экономят даже на еде. Однако уверяют, что счастливы вместе. Что касается беременности и свадьбы, то тест в студии «Говорим и показываем» опроверг «интересное» положение Сычевой, а о свадьбе говорить влюбленным пока не приходится.

Напомним, что ранее адвокат Сычевой сообщил, что Ирина отказалась от его услуг, а суд сократил срок заключения насильникам Иры.