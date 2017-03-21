Иванка Трамп получит доступ к секретным документам США

Иванка Трамп получит кабинет для личного пользования в резиденции отца. Эту информацию сообщил представитель в администрации.

Дочка новоиспеченного лидера американского государства Дональда Трампа должна получить собственный кабинет в Белом доме. Отмечается, что для Иванки открыт доступ к различному секретному материалу, телефону, предназначенному для обеспечения связи правительства. Необходимо отметить, что ее кабинет расположен в Западной части здания.

Интересным моментом является то, что у дочери американского лидера не будет официальной должности, как и заработной платы. В ее обязанности входит помощь своему супругу Джареду Кушнеру. Стоит уточнить, что мужчина получил должность главного советника главы США, он должен постоянно находиться у своего тестя.

После объявления о будущей должности Кушнера при президенте, в резиденции стали утверждать, что дочь Трампа не планирует работать здесь. Отмечалось, что она будет заниматься размещением семьи в городе Вашингтон. Иванку Трамп можно периодически увидеть на различных мероприятиях. Так, на днях она во время посещения Ангелой Меркель, которая является канцлером Германии, резиденции, сидела около женщины-политика и общалась с ней.