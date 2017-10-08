Известная певица Юлия Самойлова стала крестной мамой

Известная «певица на коляске» Юлия Самойлова рассказала, что стала мамой, но не биологической, а духовной – друзья попросили звезду крестить их малыша. Об этом Юлия рассказывает в своем блоге: она недавно решила попробовать себя блогером и не скрывать от поклонников некоторые моменты личной жизни.

Певица Юлия Самойлова живет полноценной и очень интересной жизнью: она стала за небольшой промежуток жизни и крестной матерью, и блогером. В своем блоге певица выкладывает коротенькие видео с яркими моментами своих будней и праздников. О тех друзьях, которые доверили Юле духовное воспитание своего ребенка, известно немного: их зовут Иван и Кристина, они хорошо знают исполнительницу и уверены, что та будет воспитывать их Артема настоящим христианином. Оказалось так же, что Артем – уже не первый, а третий духовный ребенок Юлии. Еще две семьи решили, что Юлия – идеал для подражания и образец очень духовного поведения.

Поклонники пристально наблюдают за необычной жизнью Юлии Самойловой «на колесах»: им очень интересно, во что она одевается на семейные торжества, как она все умудряется успевать, несмотря на заболевание. Певица признается, что без мужа Леши не справилась бы. Сначала он не понравился девушке: она сочла, что связывать их если что-то и будет, то просто дружба. Но Алексей Таран добивался своенравную и капризную Юлю, ее недуга для него не существовало. Свадьба Юлии и Алексея была скромная и тихая, но сейчас девушка захотела венчание с мужем – красивый, торжественный обряд клятвы перед Богом.