К певцу Александру Панайотову возвращается былая популярность

Карьера певца Александра Панайотова набирает обороты. Исполнитель подписал контракт с продюсером Григорием Лепсом и снял свой первый за долгий период клип «Чувствовать тебя».

Клип исполнителя набирает популярность, а Александр Панайотов становится желанным гостем на различных ток-шоу. Недавно программа «Сегодня вечером» пригласила певца в качестве гостя студии и познакомила Александра с его любимой актрисой Татьяной Васильевой. Панайотов заявил, что безмерно счастлив: познакомился с кумиром, наговорил ей комплиментов и теплых слов, выслушал о себе много хорошего и даже спел для Татьяны Васильевой.

Сюжет своего клипа о взаимном притяжении двух незнакомых людей Александр придумал не сразу. Он долго обдумывал идею, искал способы донести ее до слушателя. Ему хотелось и философии, и глубины, и ответа, не лежащего на поверхности. В толпе, которая символически изображена в виде людей в масках, трудно понять, кто тебе друг, а кто – прохожий. Но родственные души всегда обретут друг друга. Александр принципиально решил не нанимать профессионалов и не снимать павильоны: в толпе на улице тоже можно снять качественный, профессиональный клип.

Исполнительницей роли любимой девушки главного героя стала Инга Лепс, дочка продюсера Григория Лепса. Панайотов отметил, что с нею было легко работать – она и актриса прекрасная, и человек замечательный. Помимо Инги все трудности съемочного процесса и работы над клипом с Панайотовым разделила режиссер Юлия Мельникова.