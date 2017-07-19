Кадыров о геях: глава Чечни высказался о гомосексуалистах и журналистах

В интервью каналу HBO глава Чечни Рамзан Кадыров высказался и о правах геев в регионе, и о европейских правозащитниках, которые спасают гомосексуалистов от дискриминации. С его слов, никто в Чечне права геев не нарушает, это журналисты выслуживаются перед Западом и США, раздувая шумиху вокруг чужой сексуальной ориентации.

Давая интервью каналу НВО, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что в регионе притесняют геев. Он заявил, что на Кавказе геев попросту нет, и притеснять некого, а если таковые и найдутся, то их надо выслать в более терпимую к их образу жизни Канаду. Также Кадыров резко высказался в адрес журналистов, которые выслуживаются перед США и пишут разгромные статьи о притеснении меньшинств в РФ и Чеченском регионе.

Журналистов, которые распространяют о Чечне ложную информацию, Кадыров откровенно не любит. Он называет прозападные СМИ «шайтанами», и уверен, что они спекулируют толерантностью Запада. Любой блоггер может покинуть Москву якобы из-за притеснения, уехать в ЕС и там наживаться на славе оппозиционера, попутно защищая права геев.

Каналу НВО Рамзан Кадыров заявил, что приглашает их в регион уже второй раз, и за это время можно было сделать правильные выводы. Ничьи права в Чечне не нарушены, свобода слова есть, но в адекватном проявлении, люди счастливы, реализуя себя по мере сил. В общем, царит демократия. Журналисты, правда, прицепились к словам Кадырова о мести родственников гея и перекрутили их. Глава республики говорил о том, что родственники действительно могут не признать гомосексуалиста в семье и жестоко наказать его по «закону гор», за который Западные СМИ больше всего «ругают» Чечню.