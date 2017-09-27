Поклонники семейства Кардашьян считают, что Кайли Дженнер согласилась девять месяцев побыть для своей сестры Ким Кардашьян суррогатной матерью и выносить ребенка, который будет для нее племянником. В то же время СМИ пишут, что Кайли забеременела от друга Трэвиса Скотта и вскоре родит собственного сына или дочь.

Американские соцсети не перестают обсуждать личную жизнь Ким Кардашьян и ее младшей сестры Кайли Дженнер. Новость о том, что Кайли беременна, является лидером американских таблоидов. На фоне страстного желания Ким иметь третьего ребенка появились слухи, что сурмамой для Кардашьян и Канье Уэста стала Кайли Дженнер. Поскольку с семействе Кардашьян нет социальных предрассудков, Кайли вполне могла согласиться вынашивать для сестры ребенка, чтобы им не пришлось искать суррогатную маму на стороне. Чего стоит отец Кайли – Брюс Дженнер, который сделал операцию по смене пола и стал «матерью номер два». Родная мать Ким и Кайли, Крис Кардашьян, согласилась помочь дочери стать матерью в третий раз, выносив для нее ребенка. По мнению многих таблоидов, третий ребенок нужен Ким, для того чтобы «обойти» певицу Бейонсе – та стала мамочкой чудесных близнецов, сейчас у знаменитостей равное число детей.

В октябре на экраны США выходит новый сезон шоу «Семейство Кардашьян», где будут кипеть нешуточные страсти. Видимо, беременность Кайли приберегла для новых выпусков, поэтому и не дает комментариев – только очередные серии шоу прольют свет на историю с беременностью или суррогатным материнством, и не в интересах семьи раньше времени раскрывать карты.