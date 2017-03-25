Валерия Якубовская воспитывает Еву, которой отчим миллионер не отказывает ни в чем. Родной отец девочки не захотел принимать участие в ее воспитании.

Одиннадцать лет назад Валерия Якубовская родила дочь от Марата Сафина, который является титулованным теннисистом РФ. Рождение первенца не пробудило у него отцовских чувств, и он отказался воспитывать девочку, которую назвали Ева, но признал ее. Несмотря на равнодушие своего родного отца, 11-летняя девочка растет в любви и заботе. Валерия Якубовская вышла замуж за миллионера Дмитрий Якубовского, став его 13 супругой. Отчим дал своей падчерице фамилию и постоянно балует ее.

Проживает семья в Барвихи, подросток учится в элитной столичной школе, где ее считают иконой стиля. В гардеробе молодой девушки только самые известные бренды. А в образовательное учреждение приезжает на Rolls-Royce, Maybach. После окончания уроков Ева спешит на занятии теннисом, а затем отдыхает в компании Тони Худяковой, которая также является «золотой» наследницей. Ее отец известный продюсер Павел Худяков. Также источник сообщает, что периодически после занятий в столичном аэропорту подростка ожидает частный воздушный лайнер, который доставляет ее на Мальдивы, Сардинию и на другие курорты мира.

Необходимо отметить, что пара разводилась, после этого миллионер вступал в брак с Ксенией Лукаш, но потом снова принял решение вернуться к модели Якубовской.