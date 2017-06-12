Канал Black Star удалил совместный клип Ольги Серябкиной и Егора Крида

По неназванным и непонятным причинам, канал Black Star удалил клип «Если ты меня не любишь» Егора Крида и Ольги Серябкиной. Чем не угодили каналу Егор и Molly – неясно, но Black Star комментарии не дает, а YouTube блокирует копии.

Пиратскую версию очень пристойного клипа о любви найти можно только в ВК, на канале его уже нет. С марта этого года Крид и Ольга, известная больше как Molly, трудились над клипом, чтобы предоставить поклонникам качественный продукт. Они даже наняли клипмейкера Павла Худякова, услугами которого пользуется зарубежная эстрада – Анастейша, Томас Андрес и скандальный Снуп Догг. Клип быстро набрал миллионы просмотров, восторженные комментарии и «лайки», но и исчез он очень быстро.

Чувственности клипу об отношениях двух влюбленных людей добавил тот факт, что герои молодого поп-исполнителя и его более опытной подруги очень любят друг друга, но все время ссорятся. Поклонники стали поговаривать, что сыграть так убедительно влюбленную пару могут только реально любящие друг друга люди. Слухи появились незадолго до клипа: пара отдыхала в одном из московских ночных клубов, и при этом нежно обнималась. Неформальные отношения звезд попали на камеры наблюдения, а оттуда – в Сеть. Ольга старше Крида на девять лет, и фанаты начали обсуждать, подходят ли звезды друг другу в личном плане.

Сама Molly объяснила данный факт так: ни о каком романе с Кридом и речи быть не может, она просто вошла в образ. А папарацци засняли объятия, которые ничего не значат, и сделали из них сенсацию.