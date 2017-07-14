Карина Разумовская рассказала о звездной болезни Павла Прилучного

Карина Разумовская, которая снялась в российском телесериале «Мажор», рассказала о звездной болезни, проявлявшейся у Павла Прилучного после «Закрытой школы». Актриса призналась, что из-за его некрасивого поведения дала ему пощечину.

Российская артистка, принявшая участие в съемках сериала «Мажор», рассказала о своем коллеге Павле Прилучном. По словам Карины Разумовской, она резкий и взрывной человек. В жизни ее может вывести только неуважение к окружающим и непрофессионализм. Именно поэтому она не смогла спокойно наблюдать за некрасивым поведением Прилучного.

Как рассказала артистка, на первые пробы ее коллега очень сильно опаздывал, и все были вынуждены ждать только его. На площадке он появился сияющим и вальяжным, после актеры приступили к репетиции. В это время им необходимо было «прогнать» сцену ссоры, и тут Разумовская, воспользовавшись моментом, дала ему настоящую пощечину. После этого, утверждает артистка, его «недуг» стал проходить.

Разумовская также рассказала, что этот поступок не отразился на их теплых отношениях, которые установились через время. О коллеге она отзывается как о замечательном, трудолюбивом человеке, который является еще и хорошим отцом. Актриса утверждает, что во время второй беременности его супруги Агаты он постоянно переживал за нее, каждую свободную минуту звонил, чтобы узнать о ее самочувствии.