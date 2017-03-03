Телеведущая Катя Гордон отчаянно пытается помириться с отцом своего ребенка. Теледива и её муж адвокат Сергей Жорин никак не могут найти компромисс. Катя Гордон беспокоится из-за того, что Жорин не принимает участия в воспитании ребенка, она пытается примириться с супругом.

Война между ней и ее супругом длится уже не один месяц. На днях они всё-таки решили обсудить сложившуюся ситуацию. Гордон решила сделать все возможное для того, чтобы сохранить с супругом хотя бы дружеские отношения. Совместный снимок с мужем она опубликовала в своем личном микроблоге, подписав его: «Два заклятых родителя встретились на разговор». Лица бывших влюбленных на фото нельзя назвать счастливыми.

Неизвестно, какие именно вопросы обсуждали бывшие супруги, об этом Катя не рассказала своим подписчикам. Однако, стало известно, что в ходе длительных судебных тяжб Кате удалось получить у мужа свои законные алименты. Поклонники уже и не надеются на окончательное примирение пары, ведь из-за прошлых конфликтов Катя ни за что не впустит Сергея обратно в свою жизнь. Все, что ей нужно – это уговорить отца принимать участие в воспитании общего ребенка.

Напомним, что недавно Катя Гордон стала матерью. Несмотря на это, она пытается помочь бывшей супруге певца Вадима Казаченко – Ольге Казаченко. Вадим Казаченко попросил суд расторгнуть их с Ольгой брак, но Ольга находится на приличном сроке беременности, поэтому Катя Гордон активно ее поддерживает.