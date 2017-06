Катя Гордон показала свой шрам на животе - последствие тяжелых родов

я умею делать талию уже в програмках;)) и ретушировать шрамы. Но есть как есть;)) этот шрам — жизнь моего второго сына и моя❤️ но время объявить поиск хирурга, который его перешьет и сделает аккуратнее. И отдельный привет Ирине — массажисту, который помог привести мне туловище в фигуру😂 ничего лучше рук профессионального массажиста в борьбе за тело нет! Ирина работает тут: @shooockspa

