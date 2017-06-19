Катя Гордон показала свой шрам на животе - последствие тяжелых родов

Катя Гордон недавно стала мамой во второй раз. Во время родов она пережила экстренное кесарево, благодаря которому спасли ее жизнь и ребенка. Катя опубликовала в «Инстаграме» снимок, на котором она продемонстрировала свой шрам после операции.

Известная бизнес-леди, певица Екатерина Гордон, всегда славилась тем, что была открыта для общения со своими поклонниками. В своем микроблоге она часто поднимает много интересных тем, обсуждает с подписчиками насущные проблемы и делится с ними радостями и горестями. Недавно Катя опубликовала в «Инстаграме» откровенный снимок, который еще раз подтвердил: она девушка смелая и не стесняется недостатков своего тела.

На снимке, появившемся в социальной сети, Гордон позирует в белом купальнике. На животе у нее огромный шрам — это последствие экстренного кесарева сечения, которое пришлось пережить женщине во время вторых родов.

Сама Гордон сообщила подписчикам о том, что она не стесняется этого шрама. Именно он – результат жизни ее ребенка. Она также отметила, что хочет найти хирурга, который сделает рубец более аккуратным. В публикации она поблагодарила своего массажиста, который помог ей вернуть былую фигуру и привести кожу в тонус.

Поклонники искренне поблагодарили Екатерину за такой смелый поступок. Он еще раз доказывает, что все женщины одинаковы и у всех есть свои недостатки. Многие также стали делиться своими историями о родах и их последствиях.