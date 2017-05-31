Екатерина Гордон, известная в России адвокат, является обладательницей идеальной внешности, которая всегда являлась темой для обсуждения. Многие не могут поверить, что красота девушки естественна и не поддавалась вмешательству пластического хирурга. Катерина решила рассказать о своих секретах молодости.

Известная адвокат Екатерина Гордон является обладательницей яркой внешности, которая не подвержена возрастным изменениям. По этой причине в сети регулярно появляются слухи и домыслы о возможных пластических операциях, которые делает Екатерина, чтобы оставаться в отличной форме. До недавнего времени Гордон никак не комментировала периодически появляющиеся слухи, но пришло то время, когда женщина решила откровенно ответить на все вопросы, касающиеся ее внешности.

Так Екатерина Гордон категорически отрицает тот факт, что с помощью пластической операции увеличила себе грудь. По ее утверждениям, это ложь и грудь у нее настоящая, натуральная. А вот по поводу отсутствия морщин, Катя подтвердила тот факт, что периодически делает уколы ботокса, чтобы разгладить мимические морщины и сделать кожу более молодой. И то звезда утверждает, что ботокс у нее не везде, а только в одном месте – в переносице, и все.

По поводу других процедур, помогающих поддерживать красоту Екатерины, Катя отметила использование уколов гиалуроновой кислотой. На данный момент девушка «приводить в порядок» шею, а также восстанавливает эластичность кожи живота после родов. Все эти процедуры она выполняет у одного косметолога, с которым работает уже не первый год.

После такого откровения, поклонники Кати Гордон поблагодарили ее за правду и за то, что она раскрыла свои секреты красоты. Они выразили ей слова восторга и множество комплиментов по поводу ее внешнего вида.