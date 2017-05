Так, надоели вопросы про пластику… говорю как есть. Скулы мои, сиськи мои, подтяжек нет, ботокс только в переносице и то потому, что хмурюсь лет с 20 и залом. Что делаю? Сейчас Марият Мухина взяла шефство над моей шеей (биоревитализация гилауронкой) и живот с послеоперационным шрамом приводим в порядок. Колем липолитики в него, озон, лонгидазу в шрам. Параллельно я плаваю, правильно ем (ну за исключением красненького;)) и массаж делаю. @origitea — меня устраивает на все 100%

