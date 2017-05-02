Певица, поэтесса и юрист Катя Гордон решилась на кардинальную смену имиджа. Она обрезала длинные волосы и заявила в своем микроблоге, что новая прическа – это именно то, что она хотела носить всю жизнь.

Поклонницы Кати пришли в восторг от увиденного. Гордон – женщина стильная, и новый образ ей очень к лицу. За нею закрепилась слава женщины, которая следит за собой, не боится экспериментировать, пробует новое, но оставляет только, что ей идет. Теперь у матери двоих детей вместо романтичных локонов ниже плеч — короткое каре, которое больше соответствует имиджу юриста и бизнес-леди.

Гордон, по ее же словам, против любых штампов и стереотипов, а длинные локоны – последний штамп, который она победила в себе. Наверняка у звезды появится много подражательниц, которые захотят с помощью прически стать более смелыми, сильными и раскрепощенными. Весна предполагает позитивные перемены в жизни, потому «каре как у Кати» наверняка станет хитом этого года. Многие сильные и независимые звезды шоу-бизнеса, включая Олесю Суздальскую и Ксению Собчак, оставили длинные локоны в прошлом, выровняли кончики волос и много лет ходят с каре.

Стать более сильной и мужественной, избавиться от комплексов и наивности Катю заставила жизнь. Женщина выгнала отца своего второго сына Серафима еще будучи в положении и не собирается зацикливаться на нем. У нее появился новый любимый, и на фотографиях ее поклонники узнают бизнесмена Игоря Мацанюка.