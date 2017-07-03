Катя Старшова: «Папина дочка» показала фотографию мальчика, с которым встречается

Катя Старшова — «Пуговка» из телесериала «Папины дочки» уже совсем взрослая – у себя в блоге она показала фотографию мальчика, с которым встречается. Поклонники Екатерины Старшовой даже узнали в ее бойфренде актрисы того, с кем она выступает в шоу «Танцы со звездами».
Поклонники телесериала об отце-одиночке Сергее Васнецове могут ощущать себя старыми: самая младшая «папина дочка» Екатерина Старшова выросла, ей уже 15 лет, и у нее есть любимый парень. В своем «Инстаграме» девочка показала фотографию, на которой она очень нежно и искренне смотрит на своего бойфренда. Поклонникам юной актрисы пора понять, что ее сердце занято.
О свей первой любви Катя предпочитает не распространяться – она даже не пишет, как зовут ее мальчика, хотя фолловеры отмечают, что парень у артистки – «лапочка», «зайка», и они очень мило и гармонично смотрятся вместе. Вероятно, пару свел общий интерес – фигурное катание и шоу «Танцы со Папины вездами».
В одном цвете с мамой! ❤️ Я не знаю, что обычно говорят в этот момент. Ну, я про тот, когда ты получаешь красный аттестат и понимаешь, что училась все эти 9 лет не зря. Да, я не знаю, что обычно говорят, поэтому мне придётся, как всегда выразить все свои чувства самой. Своими словами, своими яркими фразами! ✨ Я, наверное, в первую очередь горжусь тем, что я стояла там со своей мамой и мне не было стыдно перед ней. Да! Это так…У меня мама такая, о которой можно только мечтать. Когда мы смотрим американские фильмы, где между детьми и родителями очень дружеские отношения, то эта картинка совпадает с нашей и не приходится искать те самые десять отличий. Зачем? Они не найдутся! Я хочу выразить свою благодарность всему преподавательскому составу своей школы и пожелать им только успехов в будущем! Я знаю, со мной было не просто, но вы понимали меня. Именно на понимание я и рассчитывала. Вы меня во всём поддержали, чему я очень рада! Школа, которая вроде как просто близко находится к моему дому, стала для меня залогом успеха! ❤️ Мои дорогие одноклассники и одноклассницы, я буду Вас всегда помнить и Вы меня не забывайте! Помните, что я всегда открыта в общении с Вами! Не пропадайте и приходите на встречи выпускников 🙏🏻 Из маленькой девочки, которая изначально не верила в то, что уже учится в школе, я превратилась в юную девушку со своими взглядами на жизнь и твёрдым характером! Благодарю всех! 🙏🏻
Свою взрослость молодая актриса Катя Старшова проявляет не только встречаясь с юношей. 23 июня она получила «красный» аттестат в школе, а ее мама очень радовалась за своего ребенка. В момент получения документа девушка была просто счастлива, ей даже не верилось, что она сильная, со всем справилась, все поборола – нелегко совмещать съемки в шоу, телесериал несколько лет подряд и отличную учебу. Катя уходит из школы после девятого класса, а оставшиеся два года собирается учиться в лицее.