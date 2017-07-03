Катя Старшова: «Папина дочка» показала фотографию мальчика, с которым встречается

Катя Старшова — «Пуговка» из телесериала «Папины дочки» уже совсем взрослая – у себя в блоге она показала фотографию мальчика, с которым встречается. Поклонники Екатерины Старшовой даже узнали в ее бойфренде актрисы того, с кем она выступает в шоу «Танцы со звездами».

Поклонники телесериала об отце-одиночке Сергее Васнецове могут ощущать себя старыми: самая младшая «папина дочка» Екатерина Старшова выросла, ей уже 15 лет, и у нее есть любимый парень. В своем «Инстаграме» девочка показала фотографию, на которой она очень нежно и искренне смотрит на своего бойфренда. Поклонникам юной актрисы пора понять, что ее сердце занято.

Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня…💭 A post shared by Екатерина Старшова (@starshovakate) on Jul 1, 2017 at 2:51am PDT

О свей первой любви Катя предпочитает не распространяться – она даже не пишет, как зовут ее мальчика, хотя фолловеры отмечают, что парень у артистки – «лапочка», «зайка», и они очень мило и гармонично смотрятся вместе. Вероятно, пару свел общий интерес – фигурное катание и шоу «Танцы со Папины вездами».

Свою взрослость молодая актриса Катя Старшова проявляет не только встречаясь с юношей. 23 июня она получила «красный» аттестат в школе, а ее мама очень радовалась за своего ребенка. В момент получения документа девушка была просто счастлива, ей даже не верилось, что она сильная, со всем справилась, все поборола – нелегко совмещать съемки в шоу, телесериал несколько лет подряд и отличную учебу. Катя уходит из школы после девятого класса, а оставшиеся два года собирается учиться в лицее.