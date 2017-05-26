Катя Жужа и Олег Винник не сошлись мнениями в вопросе о детях

«Идеальная пара» Катя Жужа и Олег Винник распалась: влюбленные не сумели найти общий язык. Пока речь шла об их отношениях и развлечениях – все было хорошо, но как только пара заговорила о детях – последовал разрыв.

Отношения, за которые «синайского вдовца» осудили, сначала развивались просто прекрасно. Катя заявляла, что они вообще не ссорятся, им хорошо вместе, а ее доченька Николь не является обузой для мужчины, потерявшего в катастрофе сына и дочь. Но ссора, поставившая точку в отношениях, вспыхнула именно из-за Николь. А потом вдруг оказалось, что у супругов разные взгляды на вопрос о количестве детей в семье. Сейчас бывшие жених и невеста даже слышать друг о друге не хотят.

Моя мадам 😍😍😍 @miss_nicole555 A post shared by К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) on May 23, 2017 at 2:52am PDT

До ЗАГСа скандальная парочка так и не дошла. Было предложение руки и сердца, было кольцо с большим бриллиантом, даже «постановочная свадьба» на Сейшелах. А настоящей свадьбы не было, поскольку роман питерского бизнесмена и звезды «Дома-2» закончился не браком, а разрывом. Влюбленные орали друг на друга, били подсвечники, даже резали те картины, на которых были изображены любящими и счастливыми. Олег Винник не выдержал и начал собирать вещи.

Ну все … 🙈🙈🙈 праздник начинается 🏝🎉🔥💃🍾✈️ A post shared by К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) on Apr 30, 2017 at 1:36am PDT

Как складывается личная жизнь Олега Винника – неизвестно, а у Кати Жужи появилась новая любовь. Ведущая заявляет, что у нее с Кириллом Павловым, директором певицы Анны Седоковой, все идеально. Катя всегда рада прокомментировать новые отношения и рассказать, как они с Кириллом прекрасно ладят друг с другом.