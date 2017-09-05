Кейт Миддлтон: беременная герцогиня может умереть от редкого осложнения

Западные журналисты недавно стали писать о том, что беременная Кейт Миддлтон может умереть из-за осложнения, возникшего во время беременности. От него страдает одна сотая часть беременных женщин, но это может отнять жизнь у матери и её ребенка.

Как пишет издание «The Daily Mail», данное заболевание называется «гиперемез гравидариум», оно вызывает у больного слишком частую тошноту и рвоту. Как правило эти симптомы со временем проходят, но данное осложнение может приковать к кровати женщину, так как иначе она не сможет удержать в организме пищу и воду. Также известно, что это осложнение занимает второе место среди причин, из-за которых беременные женщины госпитализируется во время беременности. Это состояние способно привести к сильному обезвоживанию организма и нести опасность для жизни как матери, так и ребенка.

В том случае, если организм матери начинает страдать от обезвоживания, то плод может подвергнуться некоторым деформациям из-за того, что при постоянном выделении рвоты организм лишается амниотической жидкости, без которой развитие ребенка невозможно. Самочувствие матери может вообще не улучшаться вплоть до появления ребенка на свет, а первые симптомы осложнения дают о себе знать только на двадцатой неделе беременности. Помимо этого, страдающие от данного заболевания матери начинают сильно терять в весе вместо того, чтобы его набирать. Такое резкое похудение может спровоцировать слишком обильное накопление токсических веществ в крови или моче, таким образом организм будет пытаться возместить нехватку питательных веществ.