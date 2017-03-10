Кейт Миддлтон блеснула «британским» образом на открытии мемориала в Лондоне

Кейт Миддлтон в очередной раз блеснула своим нарядом на публичном мероприятии. В Лондоне состоялась торжественная церемония открытия мемориала участникам войны в Персидском заливе. На церемонии присутствовали многие члены королевской семьи.

Мероприятие состоялось по личной инициативе королевы Елизаветы II, поэтому ничего удивительного в том, что на нем присутствовала королевская семья, нет. Среди почетных гостей была и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Как всегда, внимание присутствующих было приковано, главным образом, к образу герцогини. На этот раз Миддлтон выбрала для публичного мероприятия классический британский стиль, настоящим украшением которого стала опрятная шляпа.

Хорошо смотрелось на Кейт Миддлтон серое пальто от Michael Kors. Темно-синяя шляпа отлично сочеталась с верхним нарядом герцогини, а на ногах у нее были классические туфли в тон. Герцогиня также выбрала в качестве аксессуаров небольшую сумочку и темные перчатки в тон. А, кроме того, на ней были одеты классические сережки и кулон, подчеркивающие ее классический стиль, также хорошо гармонирующие с ее образом.

Не осталось в стороне и то, что Кейт Миддлтон выглядела несколько худощавой. В обществе уже давно ходят слухи о физическом истощении герцогини. На мероприятии действительно бросалась в глаза ее излишняя худоба, однако в целом она выглядела вполне здоровой.