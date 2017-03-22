Кейт Миддлтон эффектно опровергла слухи о расставании с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон в очередной раз оказалась одной из самых обсуждаемых персон в мире. На фоне слухов о серьезной ссоре в королевской семье, а также частых поездок герцогини Кэтрин и принца Уильяма, мир вновь заговорил о ней как об одной из самых привлекательных, стильных женщин мира. Но, кроме того, Кейт Миддлтон все еще остается примером безукоризненного поведения на публике.

Когда герцогиня Кэтрин и принц Уильям на время расстались во время поездки последнего в Альпы, наверняка многие всерьез забеспокоились о судьбе королевской парочки. В прессе появились тревожные слухи об изменах Уильяма, о его безудержных развлечениях и якобы наплевательском отношении на свою семью и супругу.

Но по возвращению принца в Британию все подозрения развеялись в один миг – принц и герцогиня выглядели настолько счастливыми вместе, что, складывалось впечатление, такими их мир не видел еще никогда.

Дальнейшая совместная поездка в Париж, первая в их совместной жизни, только подтвердила вышесказанное – королевская семья выглядела счастливой, здоровой и полной сил. А Кэтрин, похоже, оставалось переживать только по поводу своих нарядов. Модные критики подсчитали, что за время двухдневной поездки во Францию Миддлтон сменила не менее шести нарядов, под конец своего визита примерив роскошный образ от Chanel.

Похоже, в семье принца и герцогини все не так плохо, как об этом пишут в прессе. Да и со здоровьем Кейт Миддлтон тоже, судя по всему, все хорошо.