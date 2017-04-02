Кейт Миддлтон вновь оказывается в центре внимания СМИ. Несмотря на то, что герцогиня и принц Уильям не подтверждают на публике свои семейные проблемы, многие скептики продолжают говорить о скором распаде их брачного союза.

В марте появился очередной повод для слухов о расставании герцогини Кейт и принца Уильяма. Наследник королевского престола отправился отдыхать в швейцарские Альпы, и там якобы развлекался с местными девушками. Настолько правдива эта информация, поклонники королевской семьи до сих пор не знают, но, учитывая большой ажиотаж вокруг нее, можно предположить, что доля правды в ней все же есть.

Теперь в средствах массовой информации появились другие не очень приятные новости. Сообщается, что Кейт Миддлтон отчаянно пытается спасти брак, и ради этого даже пытается направить супруга на семейные курсы. Она надеется, что специалисты-психологи помогут решить его проблемы, и после этого их отношения встанут на свои места. Такой информацией с журналистами поделился анонимный источник, близкий к королевскому дворцу.

Как отреагировал сам принц Уильям на такие радикальные инициативы своей супруги, пока неизвестно. Официальные источники продолжают умалчивать тему их личной жизни. При дворце стараются не говорить о скандале и более того – тщательно очищать СМИ от компрометирующих сведений. К примеру, в настоящий момент прилагаются все усилия, чтобы полностью очистить Интернет от компромата на принца во время его поездки в Швейцарию.