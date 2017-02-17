Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались над ЭКО ввиду сильной худобы герцогини

Герцогиня Кейт Миддлтон готовится к процедуре ЭКО. Западные таблоиды сообщили, что супруга принца Уильяма пыталась забеременеть третий раз естественным путем, но это оказалось невозможным. Причиной таких проблем в королевской семье стала чрезмерная худоба Кейт.

Настолько правдивы эти слухи, сказать сложно. С такой инсайдерской информацией накануне выступил источник Radar Online, тщательно следящий за личной жизнью звезд и знаменитостей. По информации источника, сейчас Кейт весит всего 42 килограмма при росте в 175 сантиметров. При этом, если верить источнику, принц Уильям во что бы то ни стало пытается уговорить жену поменять принципы своего питания. Миддлтон принимает пищу в ограниченных количествах и только в ограниченном составе. К примеру, сладкого она вообще не ест.

При всем этом Кейт Миддлтон очень желает родить третьего ребенка, но сделать это не может физически. Источник утверждает, что принц и герцогиня задумались над процедурой ЭКО, поскольку уверены, что рождение ребенка поможет решить все их накопившиеся семейные проблемы.

Любопытно, что проблемы со здоровьем у Миддлтон начались, очевидно, не так давно. Ранее она уже родила двух детей, причем планировала родить еще как минимум четверых.

Да и визуально не казалось, что у герцогини есть проблемы с весом. Похоже, эти проблемы начались в последние месяцы.