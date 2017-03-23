Кейт Миддлтон рискует превратиться в свою свекровь, принцессу Диану, в хорошем и плохом смыслах. Вокруг ее мужа принца Уильяма и моделей еще не утихли страсти, а герцогиня уже красуется в Париже в модных нарядах рядом с благоверным. И ничто не выдает ее чувств по поводу очень провокационных фотографий из Швейцарии.

В рамках визита в Францию представители королевской семьи побывали в музее искусств д’Орсе, пообщались с французскими детьми, посетили Эйфелеву башню. По Кейт Миддлтон видно, что она давно уяснила для себя простое правило: что бы так ни творилось внутри семьи, на публике с наследником она должна быть ухоженной, в самых современных дизайнерских нарядах, с улыбкой на лице и с дружелюбием в глазах. От такой супруги представитель королевской фамилии точно не уйдет. Пока трудно спрогнозировать, как развлечения в Альпах скажется на имидже принца, но у его жены безупречная репутация.

Все, в чем появляется на публике Кейт Мидлтон, становится бестселлером: тут же находятся женщины во всех уголках мира, которые хотят так же одеваться. Наряды от Сесиль Райно заказывают голливудские звезды и успешные женщины США, в ее платье под названием «Серафин» Миддлтон вышла в свет с принцем Георгом на руках. Сесиль одевала герцогиню Кембриджскую всю ее вторую беременность, зная, что Миддлтон предпочитает выдержанную классику. Британцы надеются, что принц Уильям в скором времени все поймет, и развлечений с моделями больше не будет.