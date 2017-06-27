Кейт Миддлтон обижается на королеву Елизавету ІІ и кузин своего супруга

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обижается и на королеву Елизавету ІІ, и на кузин своего супруга принца Уильяма — Беатрис и Евгению. Королева дала понять, что жене внука не позволено то, что разрешено ее кровной внучке герцогине Евгении – пропускать протокольные мероприятия ради фестивалей.

Британские СМИ в свое время отмечали, что ленивее Кейт только кузины ее мужа Принца Уильяма — Беатрис и Евгения, которые постоянно пропускают протокольные мероприятия. У герцогини Кембриджской есть повод обижаться: официальную светскую активность Кейт Миддлтон можно смело назвать «умеренной». Она в достаточной мере посещает протокольные мероприятия с мужем принцем Уильямом и немало времени тратит на благотворительность. На фоне кузин своего благоверного и его мачехи, Миддлтон выглядит более-менее трудолюбивой. У Камиллы Паркер есть хоть какой-то распорядок дня, а Беатрис и Евгения ничего не делают для имиджа королевской семьи Великобритании, только развлекаются.

Кейт Миддлтон даже не скрывает, что не любит кузин мужа за безделье, а они давно отвечают ей взаимностью. Другое дело, что королева Елизавета II часто делает ленивым внучкам поблажки, а жене своего внука-наследника не уступает ни в чем. После долгих уговоров герцогиня Евгения была отпущена на популярный фестиваль вместо скачек в Аскоте, Беатрис отпущена не была, но сам факт рассердил Кейт Миддлтон.

Инсайдеры отмечают, что протокольные мероприятия не по душе Кейт Миддлтон – она уже давно не распускала волосы и не отдыхала там, где ей хочется, а не где нужно в интересах Британской монархии. Но для герцогини существует чувство долга, а ее фото в сомнительных местах и «щекотливых» ситуациях Британии не нужны. Поэтому напрасно инсайдеры называют Кейт «ленивой» и игнорирующей официальные мероприятия, а на Евгению и Беатрис у Миддлтон есть весомый повод обижаться.