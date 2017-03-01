Кейт Миддлтон одевается не хуже голливудских кинозвезд

Жена принца Уэльского Кейт Миддлтон одевается не хуже звезд Голливуда, к тому же ее наряды всегда уместны. Букингемский Дворец объявил нынешний год годом Индии, и потому герцогиня Кембриджская явилась на открытие индийской выставки в нарядах от дизайнеров из Индии. Платье от Erdem, туфли-лодочки от Oscar de la Renta, и серьги от дизайнера Аниты Донгр интересовали СМИ не меньше экспонатов.

В обязанности принца и герцогини Кембриджской входит помощь бабушке Уильяма королеве Елизавете ІІ в организации приемов вроде того, который был 27 февраля. Принц с женой настолько хорошо вписываются и справляются, что королева подумывает передать власть внукам, а не сыну с невесткой. Кейт в сияющем платье, блестящих туфлях и эксклюзивных сережках – не меньшее украшение Букингема чем шаль, подаренная Махатмой Ганди и павлины у фасада. На прием были приглашены только самые ярке и выдающиеся представители бывшей британской колонии Индии – политики, художники, спортсмены и музыканты.

Некоторые СМИ сообщают, видимо, желая повысить свои рейтинги, что Принц и его жена переживают сейчас не самые простые времена в плане личных отношений. Но эксперты, которые разбираются в языке тела, уверяют, что у внуков Королевы Англии все хорошо, а торжественные приемы предполагают расстояние даже между супругами. Если муж и жена, обладающие влиянием и властью, не обнимаются и не целуются на людях – это нормально. Ненормально, когда любовь демонстрируется на публике слишком явно и наигранно.