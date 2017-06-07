Кейт Миддлтон не хочет растить дочь и сына по традициям королевской семьи. Ее взгляды не разделяет Елизавета II. В обычной жизни наследники британского престола ведут себя как все обычные дети, что заставляет королеву нервничать. По ее мнению, дети должны вести себя подобающе их семье.

В королевской семье назревает скандал. Стало известно, что Кейт Миддлтон не хочет растить дочь и сына по традициям семьи, она не ограничивает их ни в чем, позволяя вести себя, как обычным детям. Против такого воспитания выступает Елизавета II, которая считается, что их наследникам не подобает себя так вести. Также герцогиня Кембриджская отказалась от престижной школы для обучения сына, вместо этого он будет получить образование в среднеобразовательном учебном заведении.

Такого же мнения придерживается и принц Чарльз. Источник утверждает, что он в реальной жизни редко видится с Шарлоттой и Георгом. Ранее в британских СМИ появлялась информация, что принц любит проводить время с внучкой и внуком. Но в действительности Кейт предпочитает оставлять детей на своих родителей.

Напомним, недавно у младшей сестры Кейт состоялась церемония бракосочетания. К мероприятию готовили задолго до его начала, были продуманы все детали свадьбы. Герцогиня Кембриджская перед церемонией призналась, что очень переживает из-за детей, которые могут закапризничать. Но, к радости Кейт, дети вели себя хорошо, ничто не омрачило свадьбу. Мероприятие было закрытое, прошло в узком кругу, были приглашены лишь родные и близкие.