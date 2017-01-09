Кейт Миддлтон отмечает 35-летие

Сегодня у герцогини Кейт Миддлтон день рождение. Женщине исполнилось 35 лет. Об этом передает одно из российских изданий.

Принц Уильям и его супруга недавно посетили службу в Святой Марии Магдалены. Данная церковь находится в королевском поместье Сандрингем. Фотографы и все верующие были особенно рады увидеть Елизавету II, которая также решила вместе с парой посетить утреннюю службу. Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация, что королева сильно болеет. Данный выход Елизаветы II стал первым после этих заявлений. Женщина выглядела счастливой и здоровой.

Герцогиня выбрала для выхода теплую шапку, которая прекрасно ей подходила. Необходимо отметить, что посещение церкви состоялось накануне дня рождения Кейт. Отмечается, что данный праздник женщина планирует отмечать в кругу семьи. Напомним, на рождественскую службу королевская пара впервые взяла детей. Помимо принца Джорджа и принцессы Шарлоты также церковь Святого Марка, которая находится в Энглфилде, посетила сестра герцогини. Дети вели себя спокойно, они увлеченно рассматривали все по сторонам и лакомились конфетами. Что касается празднования Рождества, пара находилась в доме родителей женщины.