Кейт Миддлтон на протяжении месяца не появляется на публике, поклонники королевской семьи переживают по этому поводу. Сообщается, что герцогиня Кембриджская недавно была госпитализирована в королевскую клинику, из которой была выписана уже на следующий день.

Общество в Интернете выражает волнение по поводу «пропажи» Кейт Миддлтон. Сообщается, что герцогиня Кембриджская на протяжении месяца не появлялась на публике. Волнение поклонников королевской семьи усугубилось на фоне недавно появившейся новости о госпитализации супруги принца Уильяма. Что стало причиной попадания Кейт в королевскую клинику, не сообщается. Известно лишь то, что здесь она пробыла всего сутки и уже на следующий день ее выписали домой.

В СМИ Великобритании появилась версия, что герцогиня лечится от пищевого расстройства. Стоит уточнить, что никаких официальных заявлений на эту тему со стороны королевской семьи не поступало.

Сами же поклонники Кейт предполагают, что возможной причиной является ее третья беременность. Ранее принц Уильям и его супруга заявили, что хотят родить еще одного ребенка.

Напомним, во Франции начался суд по делу публикации личных фотографий Кейт, на которых она запечатлена во время ее загорания топлесс. Иск был выдвинут изданию «Closer». Необходимо отметить, что снимки в таблоиде появились еще пять лет назад. Супруги требуют от французского журнала денежную компенсацию в размере более 1,5 млн. долларов.