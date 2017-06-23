Кейт Миддлтон посетила королевские скачки вместе со своим мужем — принцем Уильямом. Для этого мероприятия она выбрала свадебное платье от Alexander McQueen. Поклонники герцогини были в очередной раз в восторге от ее нежного образа, дополненного головным убором и жемчужными серьгами.

На днях состоялись королевские скачки. Это мероприятие посетила Кейт Миддлтон, появившаяся в свадебном наряде от известного бренда Alexander McQueen. Образ она предпочла дополнить головным убором и серьгами с жемчугом. Герцогиня была в сопровождении принца Уильяма, который выбрав для скачек официальный костюм и шляпу-цилиндр. Поклонники отметили, что его образ гармонично смотрелся с кружевным ансамблем Кейт.

Необходимо отметить, что скачки организовывают каждый год. Данное мероприятие, стартовавшее с 20 июня, отличается строгим дресс-кодом. По плану, шоу будет проходить на протяжении четырех дней.

Напомним, герцогиня Кембриджская часто посещает яхтенную регату. Здесь она встречается со своим старым товарищем, спортсменом Беном Эйнсли. Эти встречи проходят в рамках благотворительного фонда, который занимается организацией разных спортивных мероприятий. Каждый раз, после встречи Кейт и Бена, в СМИ Великобритании появляются слухи о том, будто бы герцогиня откровенно флиртует с другом, так как светится от счастья каждый раз около него. Во время ее последнего посещения, яхтсмена там не было, и журналисты страны отметили, что на лице Кейт было разочарование. Ранее она признавалась, что очень увлеклась данным видом спорта.