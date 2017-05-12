Кейт Миддлтон приехала в Люксембург, где покорила своим весенним образом, который был выбран для поездки, в честь годовщины подписания Лондонского договора, исходя из которого, Великое Герцогство получило нейтральный статус, полный суверенитет.

Герцогиня приехала в Люксембург, целью которого стала 150-я годовщина со дня подписания Лондонского договора. Данным документом подтверждается независимость Люксембурга. Для поездки Кейт выбрала длинное пальто, имеющее светло-голубой оттенок, его дизайнером является Emilia Wickstead.

После приезда в государство, герцогиня ознакомилась с программой, которую для нее составили местные организаторы. Все мероприятия посвящены связям Соединенного Королевства и Герцогства. Самое 1-ое место, которое посетила Кейт, стал музей современного искусства. Здесь к герцогине присоединилась принцесса Стефани, а также фанаты супруги герцога Кембриджского Уильяма. После представительница Букингемского дворца побывала на площади Клерфонтен, где проходит фестиваль сайклинга, в котором приняло участие большое количество местных жителей. Кейт познакомилась на торжестве с некоторыми спортсменами. Следующим местом посещения, по запланированной программе, стал еще один музей, в этом культурном заведении для герцогини был проведен тур по новой выставке.

В прессе Великобритании также отмечается, что перед поездкой герцогиня посетила своего личного стилиста, который немного укоротил ее волосы.