Кейт Миддлтон повторила образ Мелании Трамп во время поездки в Париж

Кейт Миддлтон, которой СМИ приписывали намерения развестись с принцем Уильямом, решительно опровергла неприятные слухи. Визит королевской семьи в Париж стал самым обсуждаемым событием при дворце, который затмил даже нашумевшую поездку принца в Альпы.

После многочисленных слухов, домыслов и предположений о том, что же на самом деле происходит в семье принца Уильяма и герцогини Кэтрин, общество переключилась на более привычную тематику – модные образы Миддлтон. Благо, постаралась и сама герцогиня Кембриджская. Кэтрин сменила четыре наряда за время одной поездки во французскую столицу. Что, как не модные образы герцогини, способно затмить слухи о возможном разводе королевской пары?!

Особое внимание привлекло красное пальто герцогини от Carolina Herrera. Многие журналисты сравнили такой образ Кейт Миддлтон с образом первой леди США Мелании Трамп – та накануне сопровождала президента в подобном наряде.

Учитывая, что красный цвет не пользуется особым спросом у знаменитостей, особенно при выборе верхней одежды, образам Миддлтон и Трамп начали проводить параллели.

Кстати говоря, не отставал от супруги и сам принц Уильям. Наследник британского престола так же часто менял костюмы, как и его жена свои наряды. Правда, перемены в образах принца были не столь кардинальными, как у герцогини.