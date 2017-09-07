Кейт Миддлтон: принц Уильям прокомментировал беременность своей супруги

По прибытию на медицинскую конференцию принц Уильям дал официальный комментарий насчет третьей беременности Кейт Миддлтон. Принц подтвердил информацию о беременности своей супруги, а также отметил, что сейчас им необходимо преодолеть опасный первый период.

Новость о том, что Кейт Миддлтон собирается в третий раз стать мамой, стала одной из наиболее популярных во всем мире. Слухи о её беременности стали появляться после того, как она перестала появляться на официальных мероприятиях вместе со своим супругом. До недавнего времени информация о беременности герцогини оставалась без комментариев со стороны членов королевской семьи. Принц Уильям стал участником конференции, посвящённой вопросам психологического здоровья и усовершенствования работы полицейских. Присутствующие там журналисты поинтересовались у него, почему он стал в последнее время появляться на подобного рода мероприятиях без Кейт, и попросили прокомментировать информацию о её беременности. Уильям подтвердил, что Кейт вынашивает третьего ребенка, а также добавил, что сейчас его супруга не может присутствовать на официальных мероприятиях, так как ей необходимо преодолеть опасный первый период беременности.

Вероятно, принц имел в виду симптомы тяжелого осложнения при беременности, которое вызывает постоянную рвоту и сильную интоксикацию организма. Ранее многие источники сообщали о том, что это осложнение является довольно редким среди беременных женщин, но одновременно является наиболее опасным для жизни и здоровья матери с ребенком. Остается только надеяться, что герцогине удастся преодолеть этот сложный период без проблем для здоровья.