Кейт Миддлтон в экстренном порядке была госпитализирована в клинику Лондона. Лечение проходило один день в королевском госпитале в Мэрилебоде. Что стало причиной инцидента неизвестно, от королевской семьи не поступало никаких официальных заявлений.

На протяжении месяца Кейт Миддлтон не появляется в обществе. Около четырех недель назад герцогиня вместе с мужем вернулась из-за заграничной поездки и с того времени не выходила к публике. На днях появилась новость об ее экстренной госпитализации в лондонскую клинику. Сообщается, что медицинскую помощью Кейт оказывали в королевском госпитале, расположенном в Мэрилебоде. Выписана из клиники герцогиня была уже на следующий день. Необходимо отметить, что никаких официальных заявлений от королевской семьи на эту тему не поступало. По каким именно причинам врачи были вынуждены госпитализировать супругу принца Уильяма — неизвестно.

Ранее пара намекнула, что они хотели бы родить еще одного ребенка. Поэтому многие поклонники королевской семьи считают, что этот инцидент мог быть связан с очередной беременностью Кейт.

Напомним, ранее в СМИ Великобритании появились снимки с вечеринки, в которой принимал участие муж Кейт. Так, отдых принца Уильяма проходил в Швейцарии. Здесь он на протяжении нескольких дней веселился в кругу друзей и девушек модельной внешности. На фотографиях он был запечатлен с выпивкой. В то время, когда он развлекался до самого утра, его супруга посещала различные благотворительные акции.