Кейт Миддлтон удивила публику «тотальным» образом от Chanel

Кейт Миддлтон удивила общественность нарядом для появления на публике в Париже в рамках двухдневного визита герцогини и принца Уильяма. Герцогиня Кэтрин впервые в своей жизни выбрала наряд от Chanel для выхода на публику.

Те, кто следит за образами Кейт Миддлтон, уже давно привыкли к ее гармоничному и безукоризненному чувству стиля. По традиции, за время одной поездки в какую-либо страну герцогиня меняет как минимум пять нарядов. Поездка в Париж не стала исключением.

Несмотря на то, что Миддлтон и принц Уильям посетили французскую столицу всего лишь на два дня, герцогиня уже успела сменить не менее шести образов. Один из последних запомнился общественности больше других.

А выбрала она образ от знаменитого французского дома моды Chanel. Причем была одета в вещи бренда с ног до головы, к тому же, подобрав соответствующие аксессуары. На герцогине было одето пестрое платье от «Шанель», туфли на высоком каблуке, сумочка и даже ремешок – все было подобрано в стиле «total look». В таком образе герцогиня смотрелась очень хорошо: изысканно, стильно и привлекательно.

А, кроме того, «тотальный» стиль от Кейт Мидллтон стал своего рода данью уважения Парижу и его модным тенденциям. Пожалуй «Шанель» больше других брендов ассоциируется именно с французской столицей.