Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон хочет стать матерью в третий раз, но пока ее мечта неосуществима – ей не будет хватать на третьего ребенка ни времени, ни сил. Более того, всей Королевской семье не будет дела до беременной Кейт Миддлтон, ее мужа и их детей. На носу свадьба Принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл, и потому Кейт и Уильям отошли на второй план.

Различные СМИ много раз приписывали супруге Принца Уильяма, Кейт Миддлтон, третьего ребенка, но пока мечта герцогини остается неосуществимой по ряду причин. Во-первых, Королевской фамилии будет не до Кейт, ее беременности и ребенка – скоро Принц Гарри женится на звезде Меган Маркл, все внимание будет доставаться молодым, а не будущей маме. К тому же общественная организация «Having Kids» настаивает на том, что для имиджа герцогов Кембриджских больше подойдет семья с двумя детьми. В понимании организации, родители и двое детей – малодетная семья, трое детей делают семейство многодетным, а представители королевской фамилии должны подталкивать англичан к малодетности. Подражая Кейт Миддлтон, англичанки начнут «правильно» планировать семью, спасая своих не рожденных детей от голода и социальных проблем.

Свое желание снова стать мамой Кейт Миддлтон выразила в Польше, на садовой вечеринке в Королевском парке города Лазенки. Ей очень понравились подарки для сына и дочери, но она отметила, что презентов слишком много – и на троих детей хватит. Поклонники пары начали желать герцогине родить третьего ребенка, а организация «Having Kids» испугалась, что Кейт подаст женщинам плохой пример.

Что решили герцоги Кембриджские в плане третьего ребенка – неизвестно, а организацию «Having Kids» ругают за такого рода подход к проблеме. Но нашлись и те, кто согласен с теорией о перенаселенности Земли и считают, что двоих детей вполне достаточно.