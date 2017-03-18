Кенес Ракишев ежегодно выделяет безвозмездные гранты для конкурса «Построй свой бизнес»

Опытный венчурный капиталист Кенес Ракишев поделился мнением, которое касается казахстанского венчурного рынка.

Кенес Ракишев входит в пятерку Forbes Казахстана, как один из самых влиятельных бизнесменов, а также находится на седьмой строчке рейтинга, как самый богатый бизнесмен. Что касается потенциала венчурного рынка Казахстана, мужчина заявил, что ему очень сложно оценивать весь этот рынок, но у него нет сомнению в предпринимателях страны.

«У нас еще не сформированы нужные условия, чтобы стартап-экосистемы успешно развивались. Несмотря на это я уже сейчас замечаю положительные сдвиги. Иначе я бы не стал вкладывать свои денежные средства. Ежегодно мы на основе благотворительного фонда «Саби» занимаемся выделением грантов конкурса «Создай бизнес». Нами раздается большая безвозмездная сумма средств — $240000. Они выделяются только самым лучшим работам. Целью нашего проекта является поддержка казахстанских предпринимателей. Благодаря данной социальной инициативе, у меня имеется шанс внести вклад в развитие бизнеса в нашей стране. Всегда обращаю внимание на интересные стартапы, и даже готов вкладывать деньги. Мои партнеры также очень серьезно подходят к рассмотрению объектов, которые попадают под вложения венчурного фонда», — рассказал бизнесмен.