Кети Топурия подтвердила расставание с супругом

Недавно в микроблоге Кети Топурия появилась публикация, содержащая совместную фотографию её бывшего возлюбленного и дочери Оливии. В комментарии к опубликованному снимку Кети подтвердила, что они с мужем действительно расстались.

Информация о том, что Кети Топурия и её супруг больше не вместе, начала обсуждаться в социальных сетях еще весной текущего года. Тогда мама артистки Наталья Топурия рассказала журналистам, что её дочь больше не живет вместе со своим избранником. Женщина отметила, что на протяжении всех трёх лет брака Кети лишь изредка встречалась со своим мужем, который большую часть своего времени проводил в США, где занимался бизнесом. Все это время Кети жила с дочерью в Москве, и для того, чтобы встретиться с супругом, ей нужно было обязательно пересекать океан. Обычно её бывший супруг приезжал в Россию на новогодние праздники, а потом опять уезжал обратно на несколько месяцев. И вот недавно сама Кети подтвердила информацию о своём расставании с супругом, опубликовав в микроблоге совместную фотографию экс-супруга с дочерью. В комментарии к снимку она поблагодарила бывшего избранника за дочь, а также выразила свое сожаление насчет расставания.

Levchik, spasibo tebe za shyaste pod nazvaniem Olivia ❤! Ya tebya ochen lublu, xot mi uje ne vmeste davno, no mi semya, mi druzya i eto navechno. Ya tebya lu👐🏽❤ A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Sep 6, 2017 at 6:45am PDT

Напомним, что Топурия встречалась со своим мужем на протяжении четырех лет до того, как они узаконили свои отношения. Они поженились в 2013 году, а на празднование свадьбы приехало огромное количество представителей российского шоу-бизнеса. Спустя два года у пары появилась дочь Оливия. Отметим, что в начале текущего года на просторах Сети также появлялась информация о том, что Топурия начала новые отношения с рэпером Гуфом, однако эта информация так и не была официально подтверждена.