Киану Ривз прибыл в Санкт-Петербург для съемок в триллере «Сибирь»

Некоторым жителям Санкт-Петербурга повезло: они могли увидеть голливудского актера Киану Ривза, задумчиво гуляющего по северной столице. В Россию он прилетел на съемки фильма «Сибирь» о незадачливом торговце бриллиантами.

Криминальный триллер, в котором играет Ривз, в большей части снимается на севере США, но и Санкт-Петербурга немного коснулся рабочий процесс. Актер давал понять, что хочет посетить Питер и приобщиться к его богатой культуре. Лучший способ приобщиться к чему-то для Ривза – познавать в процессе, потому многие питерцы видели его гуляющим по городу на Неве. Некоторым даже удалось подойти к кумиру, потрогать его, сделать с ним селфи. «Очевидцы Ривза» объединились в Сети и делятся фото «грустного Киану» для изготовления мемов. Одни хвастаются тем, что сам «Нео» просто прошел мимо, а другие выкладывают селфи в «Инстаграме».

По сюжету картины «Сибирь» аферист в исполнении Киану Ривза приезжает в Россию, чтоб провернуть выгодную, но сомнительную с точки зрения закона сделку с алмазами. У русского криминала на эти алмазы свои планы, и предприниматель попадает в западню. Не обойдется в блокбастере и без любовной линии: американец влюбится во владелицу небольшого кафе, сибирскую девушку Катю.

По натуре Ривз – интроверт, он не живет напоказ и предпочитает одиночество. Его часто можно увидеть едущим в метро в одиночестве или гуляющего в парке. Санкт-Петербург он тоже познавал в гордом одиночестве, потому его трудно было заметить в толпе.