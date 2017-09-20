Ким Кардашьян: защитница природы Памела Андерсон попросила звезду реалити-шоу не носить натуральные меха

Известная защитница природы, зоозащитница и вегетарианка Памела Андерсон в письме к Ким Кардашьян попросила звезду реалити-шоу не носить натуральные меха. С имиджа Кардашьян многие молодые американки берут пример, ей подражают, а Ким, в свою очередь, любит нарядиться в шубку из шкурок убитых животных. Она не знакома с «этичным потреблением».

Памела Андерсон пытается убедить законодательницу моды Ким Кардашьян не носить натуральные меха. Имидж Кардашьян копируют многие американки, за ней все чаще повторяют, за вещами, которые может себе позволить Ким, охотятся. Андерсон, в свою очередь, защищает права животных, старается популяризировать вегетарианство и «этическое потребление». Модель считает, что убивать ради шкур нет необходимости, а искусственный мех будет смотреться не хуже натурального. Письмо Андерсон к Кардашьян содержало в себе просьбы пожалеть зверушек и давать хороший пример молодому поколению. Речь о Кардашьян, мехах и формировании общественного мнения впервые зашла в шоу «Доброе утро, Британия». Там 50-летняя Памела заявила, что хорошо выглядит благодаря вегетарианству. Но она не требует веганства и отказа от мехов от других: борясь с жестокостью, нельзя быть жестокой. Модель просит других звезд отказаться от натурального меха.

I remember this shoot. Perfume campaign. 2012-maybe 2013 or 14 ish? A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Sep 4, 2017 at 2:09pm PDT

Реакция Ким Кардашьян на письмо пока неизвестна, пересмотрит ли она свои взгляды – тоже неясно. Известно, что модель не первая, кого Андерсон просит не носить меха. Ранее подобное обращение получала первая леди США Мелания Трамп.