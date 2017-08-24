Кирилл Серебренников: режиссера заключили под домашний арест

Столичный суд постановил заключить под домашний арест Кирилла Серебренникова. Также известно, что обвиняемому в мошенничестве запрещено вести переписки из квартиры и созваниваться с кем-либо по телефону.

Домашний арест для режиссёра потребовало следствие, которое отметило, что подозреваемый владеет недвижимостью в Латвии, а это дает ему вид на жительство. Сотрудники СК уверены в том, что если оставить подозреваемого на свободе, то тот сможет влиять на свидетелей или каким-либо образом уничтожить доказательства, часть которых, как утверждает представители следствия, была уничтожена Екатериной Вороновой.

Кирилл в беседе с журналистами отметил, сотрудники СК изъяли у него все документы, удостоверяющие его личность, и добавил, что не собирался скрываться от следствия. Адвокат Кирилла Серебренникова обратился к суду с просьбой разрешить его клиенту отлучаться из квартиры на работу, предложив взамен залог той суммы денег, в хищении которой его и подозревают. В том случае, если суд даст разрешение выпустить режиссера под залог, ему уже пообещала помочь с деньгами Ирина Прохорова.