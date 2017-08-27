Кирилл Серебренников: Владимир Мединский и Роберт Цой прокомментировали арест режиссера

Кирилл Серебренников арестован, его подозревают в мошеннической деятельности. Ситуацию с российским режиссером прокомментировал Владимир Мединский. По словам главы Минкультуры, этот арест не имеет политического подтекста, передает агентство «ТАСС».

Владимир Мединский, занимающий должность руководителя Минкультуры, прокомментировал обвинения в адрес Кирилла Серебренникова. Он утверждает, что арест режиссера не является политическим заказом и не имеет отношения к его творческой деятельности.

«Это не имеет никакого отношения к политике. Это не политический заказ. Это также не имеет отношения к творчеству Серебренникова: есть некоторое количество «за», есть очень большое количество «против», но никто здесь к художнику не предъявляет претензий вообще», — подчеркнул министр.

Недавно Мединский также заявил, что данный арест является печальной ситуацией для работников культуры. Он отметил, что долгое время ведомство занималось поддержкой режиссера, а именно — его проектов.

Также свое мнение о судебном разбирательстве против Серебренникова высказал отец Виктора Цоя. По утверждению Роберта Цоя, Серебренников должен получить по заслугам, если он действительно мошенник. Родитель знаменитого музыканта также рассказал, что режиссер занимался съемками киноленты о группе «Кино», при этом ничего не сообщая семье певца и не обсуждая с ними никаких рабочих моментов. Этот подход очень удивил Роберта Цоя.

Напомним, режиссера задержали в Санкт-Петербурге, его подозревают в мошеннической деятельности. По мнению следствия, Серебренников занимался хищением крупной суммы денежных средств, которые были выделены государством в качестве поддержки одного из его проектов. Речь идет о сумме более 65 млн. рублей. На днях суд принял решение заключить режиссера под домашний арест до середины осени.