Кирилл Супонев покончил с собой из-за гибели отца

Кирилл Супонев, который является наследником знаменитого телеведущего Сергея Супонева, не смог смириться с кончиной отца и совершил самоубийство.

После смерти создателя телепередач «Звездный час», «Зов джунглей» его сын на протяжении долгого времени мучился. Знакомые парня утверждают, что его боль не затихала, а так как Кирилл не оставил предсмертную записку, причиной его суицида считают именно гибель отца. Стоит отметить, что Сергей Супонев погиб во время катания на снегоходе по льду. Через пару лет сын ведущего повесился в собственном доме. Трагические события произошли, когда Кириллу было 28 лет. Семья Супоневых приняла решение похоронить Кирилла рядом с отцом. Для них сделали общий памятник.

Напомним, у Сергея Супонева было двое детей. Кирилл являлся старшим сыном от первого брака, во втором браге супруга родила ему дочь Полину, девочке сейчас 16 лет. Наследник ведущего видел свое будущее также на телевидении. С раннего возраста он принимал участие в передаче «Возможно все», где снимался в качестве ведущего. Для работы он использовал псевдоним Кирилл Венопус. Молодой парень был творческой личностью, играл на ударных в коллективе «Ромео должен умереть».