Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничестве Кирилл Серебренников был задержан в северной столице. Информация о задержании Серебренникова была подтверждена официальным представителем СК — Светланой Петренко.

Громкое разбирательство насчет присвоенных денежных средств, которые были выделены на реализацию проекта «Платформа», сдвинулось с мертвой точки вчера. Кирилла Серебренникова, занимающего должность художественного руководителя «Гоголь-центра», задержали прямо во время съёмок фильма в северной столице и под конвоем доставили в Москву. Дело в том, что мужчина подозревается в присвоении огромной денежной суммы в размере 68 млн. рублей.

Адвокат задержанного уже прокомментировал случившееся, заявив, что в конвоировании его клиента не было никакой необходимости, так как он всегда являлся для следственных действий по первому требованию Следственного комитета. Также он выразил свою надежду на то, что все проявят благоразумие в этой непростой ситуации. Стоит отметить, в том случае, если вина мужчины будет доказана, он отправится в тюрьму, где проведет до десяти лет заключения.