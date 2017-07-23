Концерт Гугуш в Ереване должен будет состояться 31 августа. Азербайджанские знаменитости выразили недовольство о предстоящем событии. Сардар Фараджев считает, что певицу больше не интересует родина и нация.

Певица Гугуш, которая имеет азербайджанское происхождение, на днях опубликовала в «Инстаграме» новость о ее предстоящем концерте. Сообщается, что выступление исполнительницы, запланированное в рамках турне, пройдет в Ереване в последний день августа.

Азербайджанские знаменитости выразили свое недовольство предстоящим событием. Так, по словам Сардара Фараджева, являющегося заслуженным деятелем искусства, исполнительница долгое время проживает в США и давно забыла о своих корнях.

«Таких людей я называю космополитами, то есть те, для которых общечеловеческие ценности выше национальных. Она в Америке зарабатывает большие деньги и ее больше не интересует Родина, нация», — сказал Фараджев.

Прокомментировал концерт Гугуш и артист Адалет Шукюров. Он считает, что его коллега ни в одном из своих интервью не упоминала о происхождении, стараясь скрыть этот факт. По мнению певца, большое влияние на нее оказывает армянский муж, выполняющий роль ее продюсера. Шукюров также отметил, что это очередная провокация со стороны Армении.

«Думаю, они даже заплатили ей в два раза больше, лишь бы Гугуш у них выступила. Давайте не обращать внимания на такие провокации и не зацикливаться на них», — сказал Шукюров.

Напомним, в 70-х певица была известна в Турции, США, Кавказе, Средней Азии. В СССР о ней узнали благодаря участию артистки в съемках киноленты «Долгая ночь». После Исламской революции она получила запрет на выступление в Иране, а через время исполнительница приняла решение переехать в США. Стоит отметить, что после смены страны она не давала концерты в странах постсоветского пространства.