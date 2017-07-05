У известного футболиста Криштиану Рональду недавно родилась двойня – мальчик и девочка. Португалец всегда мечтал иметь большую и дружную семью, он на радостях сфотографировался со своей двойней и старшим сыном Криштиану, который уже умеет правильно держать малышей.

В «Инстаграме» знаменитого португальского футболиста Криштиану Рональду появился снимок, где спортсмен запечатлен в окружении троих детей. Его старший сын Держит на руках своего новорожденную сестричку, а счастливый отец держит на руках сына. По слухам, оба раза Рональду стал отцом благодаря суррогатной матери, его дети были «зачаты в пробирке». Неизвестно, кто мать Криштиану-младшего, о женщине, родившей двойняшек, тоже ничего не говорится.

Пока молодой отец не знает, как назовет своих мальчика и девочку, но СМИ уже успели приписать младенцам имена – Матео и Ева. В день рождения детей месяц назад футболист даже покинул свою команду и вылетел «на встречу с детьми», чтобы поскорее взять их на руки, обнять. Параллельно СМИ сообщают, что скоро у Роналду будет четверо детей: его подруга Джорджина Родригез беременна.

После появления в сети совместных фотографий Криштиану Рональду и модели Джорджины Родригез СМИ начали спорить, беременна девушка футболиста или нет, любит ее Криштиану по-настоящему или прикрывает свою сексуальную ориентацию. Мать Криштиану во всеуслышание заявила, что девушка ее сына не беременна, Роналду просто неудачно положил руку ей на живот на фотографии.