Кристал Харрис: миллионер Хью Хефнер ничего не оставил своей юной жене

В своем завещании миллионер Хью Хефнер ничего не оставил своей молодой жене Кристал: он обеспечил четверых детей от предыдущих браков, очень много завещал на благотворительность, а Кристал не оставил ничего. Двое детей основателя журнала для взрослых «Playboy» всю жизнь работали на индустрию отца, а Кристал Харрис даже не было рядом с умирающим Хефнером.

Молодая жена Кристал Хефнер осталась ни с чем после смерти 27 сентября своего мужа Хью Хефнера: еще в брачном контракте 85-летний миллионер прописал, что юная жена после его смерти ничего не получит. Наследство разделили дети, который у Хью Хефнера четверо, благотворительные организации и даже университет в штате Южная Калифорния. Вероятно, такой жесткий брачный контракт сделался причиной того, что в 2011 году 25-летняя модель Кристалл Харрис внезапно отметила свадьбу с основателем журнала «Playboy». Правда, через год она вернулась к Хефнеру, вышла за него и даже подписала контракт, лишающий ее абсолютно всего. СМИ отмечают, что у молодой модели не было повода отправить стареющего мужа на тот свет раньше времени, потому Хефнер умер в окружении детей в 91 год естественной смертью. Другое дело, что Кристл не было рядом с ним в его последнюю минуту.

Дети Хефнера, получившие наследство, старше своей юной «мачехи» на много лет, двое из них работали на процветание корпорации отца. Самая старшая дочь миллионера – Кристи, ей 65 лет, Дэвид Пол Хефнер немного младше сестры – ему 62. Их матерью стала Милдред Вильямс, брак с которой продлился всего 10 лет. Столько же миллионер жил с моделью Кимберли Конрад, от которой у Хефнера два сына. С 2000 года Хефнер много раз становился героем скандальных хроник: он жил в своем особняке с «гаремом» из семи женщин.