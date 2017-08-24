Кристен Стюарт заявила, что стала жертвой хакеров. Ее личные фотографии интимного характера появились в виртуальной сети, их «слили» злоумышленники. Актриса стала не единственной пострадавшей, также в список жертв попали Майли Сайрус, Стелла Максвелл и другие.

В Сети активно обсуждаются американские звезды. Причиной этого стало появление в Интернете их фотографий интимного характера. Сообщается, что снимки были похищены хакерами. Жертвами злоумышленников в этот раз стали Кристен Стюарт, Майли Сайрус, Тайгер Вудс, Линдси Вонн, а также Стелла Максвелл.

На некоторых эротических снимках Майли Сайрус запечатлена в обществе Стеллы Максвелл. Ранее певицу и топ-модель связывали романтические отношения. Стоит отметить, что сейчас манекенщица бренда «Victoria’s Secret» встречается с Кристен Стюарт.

После появления в виртуальной сети личных снимков Стюарт, этот инцидент прокомментировал ее адвокат. Так, Скотт Уайтхед заявил, что сайты, на которых были размещены снимки его клиентки, нарушают авторские права, так как актриса не давала разрешения на их публикацию. Поэтому юрист требует немедленно удалить их.

Подобное заявление прозвучало также от Тайгера Вудса, который дал поручение своему адвокату провести расследование, чтобы виновные понесли наказание. Помимо этого спортсмен требует, чтобы администрация порталов, где появились его личные снимки, разъяснила произошедшее.